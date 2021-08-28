Uçuruma düşen araçtaki 3 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araba kontrolden çıkarak virajı alamayıp uçuruma düştü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araba kontrolden çıkarak virajı alamayıp uçuruma düştü. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı kazada 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Karahayıt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolden çıkarak virajı alamayınca yoldan çıktı ve uçuruma düştü. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada araç içinde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayı yaşayan 3 kişiye tedbir amaçlı ambulansa aldı. Uçuruma düşen araç çekici vinç sayesinde düştüğü yerden çıkarıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı