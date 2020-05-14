Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
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Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı

Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
14.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:26

Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal (12), hayatını kaybetti. Dilara, hastanede 14 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, Dilara Ünal'ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 75'İNDE YANIK OLUŞTU

Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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