Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?
Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti.
Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti.
Genç kadın, daha önce de 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını beklediği haberleriyle gündeme gelmişti.
Kaynak: Hürriyet