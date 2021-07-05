Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?
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Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?

Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti.

Büyük oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, küçük bebeği Asil Aslan'ı da Haziran 2020'de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti.

Genç kadın, daha önce de 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını beklediği haberleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Hürriyet

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Üçüncü çocuk mu geliyor? Aslıhan Doğan Turan hamile mi? - Haberler Magazin
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