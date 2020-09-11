Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı
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Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı

Geçtiğimiz hafta üçüncü kez hamile olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, düşük yaptı. Acı haber karşısında yıkılan aile, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

11.09.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:43

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturaneski oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Dört gözle doğacak bebeğini bekleyen Yasemin Özilhan'dan kötü haber geldi.

Gazete Magazin'in özel haberi göre: 3. bebeğinin erkek olmasını temenni eden Yasemin Özilhan'ın bebeği düştü. Kesin nedeninin bilinmediği olayda acı haberi aile adeta yıkıldı. Bebek müjdesiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çift, kötü haberin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Özilhan çiftinin Emine ve Ela adından iki kız çocukları bulunuyor.

Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı
Haber Yorumları (1)
LEYLA: Böylesi haberleri cümle alemle paylaşmayı doğru bulmuyorum. Bu mutlulukları aile içinde yaşamak en güzeli ve bebek için en sağlıklısı.. tabi bence
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