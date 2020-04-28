Ücretsiz Total War: SHOGUN 2 Fırsatını Kaçırmayın!
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Ücretsiz Total War: SHOGUN 2 Fırsatını Kaçırmayın!

Total War: SHOGUN 2, Steam mağazası üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Eğer oyunu satın almak gibi bir düşünceniz vardıysa, 1 Mayıs 2020 Cuma günü TSİ 20: 00 sıralarında sona erecek olan bu fırsatı kaçırmayın.

Ücretsiz Total War: SHOGUN 2 Fırsatını Kaçırmayın!
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Total War: SHOGUN 2, Steam mağazası üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Eğer oyunu satın almak gibi bir düşünceniz vardıysa, 1 Mayıs 2020 Cuma günü TSİ 20: 00 sıralarında sona erecek olan bu fırsatı kaçırmayın.

Geçtiğimiz haftalarda SteamDB sayfasına yansıyan bir detaya bağlı olarak, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından da yayınlanan türü oyunun sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak Steam kullanıcılarının beğenisine sunulacağını öğrenmiştik. Beklenen gün ise en nihayetinde geldi.

Total War: SHOGUN 2, Cuma Gününe Kadar Ücretsiz İndirilebilir

Total War: SHOGUN 2, 2011 yılı içerisinde PC için satışa sunulmuştu. Game Informer, IGN ve PC Gamer gibi oyun dünyasının ünlü mecralarından oldukça yüksek notlar almış olan oyun, halen büyük bir beğeni ile oynanıyor. Şimdi de sıra henüz oynama şerefine nail olmamış oyunculara geldi. Sıra Tabanlı Strateji ile Gerçek Zamanlı Taktikler elementlerini bir araya getiren oyunu sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Steam kütüphanenize bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Bunun yanı sıra, indirilebilir içerik koleksiyon paketinin de % 75 indirimle 133 TL yerine 33.25 TL'ye satıldığını söyleyeyim.

Total War: SHOGUN 2 konusu

Oyunun hikayesi savaş tarafından bölünen Japonya topraklarında geçiyor. Bir zamanlar tek bir hükümet tarafından yönetilen ülke, savaş sonrasında birden fazla klana ayrılmış durumdadır ve on ünlü diktatör egemenlik için mücadele etmektedir. İçlerinden sadece bir tanesi bu mücadeleyi kazanacak ve diğerleri bertaraf olacaktır. Siz ise bir klan lideri Daimyo rolünde olacak ve askeri yükümlülükleri, ekonomiyi ve diplomasiyi kullanarak tek bir amaç için mücadele edeceksiniz: Japonya'yı kendi komutanız altında birleştirmek ve yeni Shogun olmak.

Kaynak: Tamindir

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