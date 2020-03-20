Ücretsiz The Stanley Parable ve Watch Dogs Fırsatını Kaçırmayın Epic Games, dijital PC oyunu mağazasında bu haftanın ücretsiz oyunlarını aktif etti. Bir hafta süreyle The Stanley Parable ve Watch Dogs oyunlarını &u

Epic Games, dijital PC oyunu mağazasında bu haftanın ücretsiz oyunlarını aktif etti. Bir hafta süreyle The Stanley Parable ve Watch Dogs oyunlarını ücretsiz indirebilmeniz mümkün olacak. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Figment ve Tormentor X Punisher olacak.

The Stanley Parable

Davey Wreden tarafından tasarlanmış olan etkileşimli drama ve yürüme simülatörü olan The Stanley Parable, esasen Half-Life 2 için ücretsiz bir mod olarak yayınlanmıştı. Daha sonradan Wreden, William Pugh ile Galactic Cafe stüdyosu adı altında Source motorunu kullanarak oyunu yeniden yapmış ve bağımsız olarak yayınlamışlardı.

İngiliz aktör Kevan Brighting anlatımıyla Stanley karakterinizi yönettiğiniz oyunda, hikayede aşamada kaydettikçe farklı gidişatlar ile karşılaşıyorsunuz. Tercihen anlatımcının önerilerine kulak verebiliyorsunuz ve seçimlerinize bağlı olarak farklı bitişler görebilmeniz mümkün oluyor.

Watch Dogs

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Watch Dogs, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Chicago şehrinin hayali bir versiyonunda geçen oyun, yeğeninin öldürülmesinden dolayı intikam arayışına giren Aiden Pearce isimli bir bilgisayar korsanının hikayesini anlatıyor. Oyunda bulunan çevrimiçi mod sayesinde, sekiz oyuncuya kadar kooperatif ve rekabete dayalı oynamak mümkün oluyor.

Eğer Epic Games tarafından seçilmiş olan bu oyunlar ilginizi çekmişse, 26 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 17: 59'a kadar buradan kütüphanenize ekleyin. Bu sayede kalıcı olarak sizin olacaklar.

Eğer Steam kullanıcısı iseniz, Watch Dogs özel bir promosyon kapsamında %75 indirimle 33.75 TL'ye satılıyor. Promosyonun bitiş tarihi 26 Mart 2020. Tercihen Ubisoft mağazasından da eş değer oranda indirim ile eş değer fiyata satın almanız da mümkün.