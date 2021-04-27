Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek?
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Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek?
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Ücretsiz izin desteği ne kadar? Kabine toplantısı sonrası ücretsiz izin desteği maaşının uzatılıp uzatılmadığı konusu gündeme geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa süre önce nakdi ücret desteği hakkında açıklamada bulunmuştu. Peki, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Peki, Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Ücretsiz izin desteği ne kadar? Kabine toplantısı sonrası ücretsiz izin desteği maaşının uzatılıp uzatılmadığı konusu gündeme geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa süre önce nakdi ücret desteği hakkında açıklamada bulunmuştu. Peki, ücretsiz izin desteği ne zaman bitiyor? Peki, Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte detaylar haberimizde…

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Eski Bakan, Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından nakdi ücret desteğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Son alınan karara göre nakdi ücret desteği ödemeler mayısın 17'sine kadar devam edecek.

Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs'ta sona erecek. Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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