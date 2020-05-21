Ücretsiz Civilization VI Fırsatını Kaçırmayın! Epic Games Store üzerinden verilen olan sıradaki ücretsiz oyun Civilization VI oldu. Eğer strateji türü oyunlar ilginizi çekiyorsa, mağazaya gidip ek bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store üzerinden verilen olan sıradaki ücretsiz oyun Civilization VI oldu. Eğer strateji türü oyunlar ilginizi çekiyorsa, mağazaya gidip ek bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Epic Games Store ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı. Bu sızıntıya göre, Grand Theft Auto 5 sonrasında verilecek olan oyunların sırasıyla Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection ve Ark: Survival Evolved olduğu görülüyordu. Bu sızıntıyı o anda destekleyen bir kaynak olmadığı için, açık kapı bırakmak uygun görülmüştü. Ne var ki Epic Games mağazasındaki Gizemli Oyun ortaya çıkması ile bahsi geçen sızıntı, yavaştan gerçeklik kazanıyormuş gibi görünüyor.

Epic Games Store'da Ücretsiz Civilization VI Fırsatı

Bugünden itibaren 28 Mayıs 2020 tarihine kadar Civilization VI oyununu Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

Civilization VI

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da hedefiniz binlerce yıl öncesinde bir medeniyet kurup, bir süper güç haline gelmek olacak. Bu süreçte de aralarından sizi zafere götürecek olan birçok farklı yol var. Mesela askeri egemenlik, teknolojik üstünlük veya kültürel esin kaynağı olmak gibi. Senaryo boyunca haritayı dilediğiniz gibi keşfedebiliyor, yeni şehirler bulabiliyor, şehir geliştirebiliyor, diğer medeniyetlere karşı savunmak için askeri birimler konuşlandırabiliyor, yeni teknolojilerin araştırmasını yapabiliyor ve diğer dünya liderleri ile ticarete girebiliyor ve anlaşmalar imzalayabiliyorsunuz.

Eğer oyun hoşunuza gitmişse, buradan 28 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak.

Şimdilik sıradaki oyunun ne oldu belli değil. İlgili sayfaya gittiğiniz zaman yine Gizemli Oyun olarak görünüyor ama daha önceden yaşanan sızıntıyı göz önünde bulunduracak olursak, Borderlands: The Handsome Collection olması muhtemel. Bunu öğrenmek için önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz.