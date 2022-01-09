Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim

Geçtiğimiz yaz, orman yangınlarında gösterdiği çaba ile takdir toplayan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ALDIĞI MAAŞA DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde gelen zamlarla ilgili esprili paylaşımlarda bulunan ünlü isim bu kez de ücretli öğretmenlerin aldığı maaşa değindi.

"HABERİ DUYUNCA BİR SÜRE DUVARA BAKTIM"

Ünlü komedyen, Twitter hesabından duruma olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak." Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim. Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık."

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