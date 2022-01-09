Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim - Haberler Magazin
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Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, ücretli öğretmenlerin alacağı maaşla ilgili paylaşım yaptı. Öğretmenlerin maaşının asgari ücretten az olduğuna dikkat çeken Gökbakar, "Duvara baktım, utanç hissettim" diyerek duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yaz, orman yangınlarında gösterdiği çaba ile takdir toplayan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ALDIĞI MAAŞA DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde gelen zamlarla ilgili esprili paylaşımlarda bulunan ünlü isim bu kez de ücretli öğretmenlerin aldığı maaşa değindi.

"HABERİ DUYUNCA BİR SÜRE DUVARA BAKTIM"

Ünlü komedyen, Twitter hesabından duruma olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak." Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim. Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık."

Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (2)
Turgut Aydın:Öğretmene ne gerek var bir büyükçe camiye on kadrolu imam yeterrr Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
Mehmt Alkan:Senin show burda sökmez şahan bugün ek derslerle birlikte 7 binin altında öğretmen maaşı yok ve yılda 180 gün çalışıyorlar yani 6 ay yatış bence sen kendinden utan Cevap Yaz 26 15 Yayından Kaldır
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