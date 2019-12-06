Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor
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Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor

İzmir'de 5 Aralık Perşembe günü kapılarını açan Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediyesi fuarda dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar kalesi ve bölgeyi Uçhisar Belediye standına gelen ziyaretçilerine anlatıyor.

06.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:58
Uçhisar, Travel İzmir fuarında tanıtılıyor

'de 5 Perşembe günü kapılarını açan Travel İzmir fuarına katılan Belediyesi fuarda dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar kalesi ve bölgeyi Uçhisar Belediye standına gelen ziyaretçilerine anlatıyor.


Travel İzmir fuarına katılan Uçhisar Belediye Başkanı burada Uçhisar Belediyesi standını ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklara başta Uçhisar olmak üzere bölgeyi tanıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü'nin bizzat ilgilendiği konuklara Kapadokya bölgesini tanıtan materyaller hediye ediliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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