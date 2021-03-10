Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Miraç Kandilini kutladı
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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Miraç Kandilini kutladı

10.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:07
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Miraç Kandilini kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Miraç Kandili dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Alemi'nin ve Uçhisar halkının kandilini kutladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Miraç Kandili dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Alemi'nin ve Uçhisar halkının kandilini kutladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü mesajında, "Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemektir. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne kavuşmanın ve kutlamanın büyük heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek geceyi iyi değerlendirmeli, yapılacak ibadet ve dualar; başta ülkemizde ve bütün dünyada refahın artması, dünyada barışın sağlanması, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin ve merhametin artması için olmalıdır. Bu vesileyle pek çok önemli olayları bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, ülkemiz ve dünyaya barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, vatandaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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