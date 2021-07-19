Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı'nı kutladı
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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı'nı kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Aleminin ve Uçhisar halkının bayramını tebrik etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Aleminin ve Uçhisar halkının bayramını tebrik etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında; "Hepimiz insanız ve hepimizin bir kalbi var. Bayramlarda bir kalbimizin olduğunu, merhamet diye bir şey olduğunu, paylaşmak, kardeşlik ve Allah için sevmek diye bir şey olduğunu daha derinden hatırlarız. Bayram bize dünyanın her yerinde kardeşlerimizin olduğunu, başımızı arada bir kaldırıp onlara bakmamız, ellerimizi onlara uzatmamız gerektiğini de hatırlatır. Bayram esasen bize tam olarak kendimizi ve insan oluşumuzu hatırlatır. Sonra gider ama bizi büyüterek gider. Ardında, merhametten, sevinçten, kardeşlikten ölümsüz bir iz bırakır. Allah, hepimizi bayramın ruhundan nasiplenenlerden eylesin. Bayramın kasabamız, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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