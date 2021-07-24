Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Basın Bayramı mesajı yayımladı
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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Basın Bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Basın Bayramı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü mesajında; "Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, vatandaşların bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır. Yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu bağlamda

Gece gündüz demeden, kolay-zor ayrımı yapmadan, zaman mefhumu gözetmeden gayretle çalışan basın mensuplarımıza bir kez daha kasabamız ve ülkemiz adına teşekkür ediyor tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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