Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor
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Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor

Uçhisar Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

07.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:15
Uçhisar 2020 turizm sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor

Belediyesi tarafından beldenin turizm potansiyelini artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Uçhisar Belediyesi öncülüğünde Derebağ-Cevizli projesinde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Projeyi yakından takip eden Uçhisar Belediye Başkanı , "2020sezonuna güzel bir başlangıç yapacağız. Turizm açısından önemli bir konumda olan Cevizli'nin değerinin daha da arttırıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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