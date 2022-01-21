Uçakta skandal iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı - Haberler
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Uçakta skandal iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı

Uçakta skandal iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

United Airlines'ın Las Vegas'tan Washington seferli uçağında seyahat eden Ivan Lopez Jr, uyuduğu sırada bir erkek yolcunun göğsünü ovaladığını iddia ederek taciz iddiasında bulundu. Şahıs, elinin yanlışlıkla çarptığını söylese de şahsa inanmayan kadın, şikayetçi oldu.

United Airlines'ın Las Vegas'tan Washington'a yaptığı seferde bir kadın yolcunun taciz iddiası nedeniyle gergin dakikalar yaşandı. Ivan Lopez Jr adlı kadın yolcu, uyuduğu sırada başka bir erkek yolcunun göğsünü ovuşturduğunu iddia etti.

Adam, kadının göğsüne bilerek dokunmadığını ve elinin çarptığını söylese deIvan Lopez Jr, adamın savunmasını kabul etmedi. Kadının şikayeti üzerine uçak görevlileri devreye girdi.

İkilinin tartışmaya devam etmesi üzerine 12. koltukta oturan kadın, 21 numaralı koltuğa taşındı. Uçak indiğinde ise taciz iddiasıyla karşı karşıya kalan şahıs, gözaltına alındı. Şu anda tutuklu bulunan adamın, hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Savcılık, olay hakkında iddianame de hazırladı. Söz konusu iddianamede, Ivan Lopez Jr'nin uçakta uyuduğu sırada göğsündeki el nedeniyle bir anda uyandığı ve tacizin yaklaşık 10 saniye sürdüğü detayına yer verildi. Taciz iddialarının odağındaki adam hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, Taciz, Uçak, Dünya, Haber

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