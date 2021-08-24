Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
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Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, ABD'de katıldığı bir programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Aniston, yıllar önce bindiği bir uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. İşte detaylar...

52 yaşındaki Jennifer Aniston'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

Aniston, ABD'de katıldığı bir programda cinsel ilişki itirafında bulundu.

"GENÇLİK HATASIYDI"

Güzel oyuncu, "Gençlik yıllarımda uçakta pilotla ilişkiye girmiştim. Bu konuyu daha fazla detaylandırmak istemem. Çünkü pişmanım. Gençlik hatasıydı. Hangimiz gençliğimizde böyle hatalar yapmadı ki?" ifadelerini kullandı.

Jennifer Aniston, koronavirüs aşısı olmayı reddeden ya da aşı olup, olmadığını açıklamayan arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıklayarak tartışma yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde InStyle dergisine konuşan Aniston, aşı durumları nedeniyle bazı arkadaşlarıyla irtibatı kesmek zorunda kaldığını anlattı.

"Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var." diyen Amerikalı oyuncu, "Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." şeklinde konuştu.

Jennifer Aniston, "Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim. Talihsizlikti..." ifadelerini kullandı.

Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Kaynak: Snob Magazin

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