Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
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Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girince yolcular korkudan dua edip çığlık attı. O anlar yolcu kamerasına yansıdı.

13.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:35

Suudi Arabistan'dan Hindistan'a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi. Yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Hindistan'ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları'na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi. Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı.

YARALANAN YOK

Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu. Uçağın Keşmir'e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada

Kaynak: DHA

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