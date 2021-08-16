Uçağın iniş takımlarına tutunarak Taliban'dan kaçmaya çalışan 2 kişi feci şekilde can verdi

Taliban tarafından işgal edilen Afganistan'dan kaçışlar devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise Kabil'den kalkan C-17 uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca metrelerce yüksekten yere çakılarak feci şekilde can verdiği görüldü.

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, dün son olarak başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ülkeyi terk ederken, vatandaşlar ise hem kara yolu hem de hava yolu ile Afganistan'dan kaçmanın yollarını arıyor.

HAREKET EDEN UÇAĞIN İNİŞ TAKIMLARINA TUTUNDULAR

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti. Bölgeden gelen bir görüntü ise tüyler ürpertti. Görüntüde Kabil'den kalkan ABD'ye ait C-17 tipi askeri uçağının iniş takımlarına tutunan 2 kişinin tekerlekler kapanınca yere düşerek feci şekilde can verdiği anlar yer aldı.

"BÖYLE BİR BAŞARIYA BU KADAR KOLAY ULAŞMAYI BEKLEMİYORDUM"

Yönetimi kısa sürede ele geçiren Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader ise bu hızdan dolayı şaşkınlığını gizleyemedi. Birader, Taliban'ın başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.

"ÖNEMLİ BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ"

Birader sözlerinin devamında, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARASI TEMSİLCİLİKLER İÇİN TEHLİKE YOK"

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Sözcüsü Muhammed Naim de Kabil'de büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve yabancı uyruklular için tehlike olmadığını kaydederek, Taliban'ın ülke genelinde güvenliği koruyacağını vurguladı.

İZDİHAMLARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında yüzlerce kişinin uçağa binmeye çalışması nedeniyle çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.