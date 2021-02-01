Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir

AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki istifalardan AK Parti'nin sorumlu tutulmasına "CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Tüm bunları AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlıktır" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AYAĞINA TAŞ DEĞSE AK PARTİ'DEN BİLİYOR"

CHP'li 3 vekilin istifasından sonra partisinin sorumlu tutulduğu bazı açıklamalara cevap veren Erdoğan, "CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Tüm bunları AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlük, pişkinlik, siyasi arsızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AK Parti olarak sadece 83 milyonun değil gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır.

"YALANLARIN CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar. Siz gizlemeye çalışsanız da kimle kirli pazarlıklar yaptığınızı millet biliyor. Devletin subayına öğretmenine militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak siyasi yüzsüzlüktür.

"NEREDE PROVOKASYON VARSA CHP ÖN SAFTA YER ALDI"

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerine sahip çıktı. Nerede bir provokasyon varsa CHP ön sıralarda yer aldı. Nerede provokasyon varsa daima ön safta yer aldılar. Ama CHP'li yöneticiler Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanına hiçbir zaman gitmediler.

"BİZ GAF EBESİ CHP GENEL BAŞKANI'NDAN MEMNUNUZ"

Devletin kaymakamına ve valisine militan dediler. Biz CHP yönetiminden memnunuz. Biz gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz.

"1 MİLYON 300 BİNE YAKIN YENİ ÜYE KAZANDIK"

Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik yarıdan fazlası 18-35 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Bunu hep beraber üst seviyeye taşımamız lazım. Kongreye kadar 1 milyon 300 bin üye daha yapmaya hazır mıyız?

"ÜLKEMİZİ AYDINLIK BİR GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ulaşım, enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yen nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"