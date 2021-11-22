Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 4. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 4. Bölüm Ön İzlemesi yayında. İrfan ve Oktay'ın yüzleştiği sahnede İrfan'ın söyledikleri izleyenleri derinden etkiliyor. Neden cinayetleri işlediğini Oktay'a anlatan İrfan'ın sözleri duygu dolu anlara sahne olurken Oktay'ın bu karşılaşmadan sonra ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un 3. Bölümünde; Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar. İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle

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