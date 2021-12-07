Üç Kuruş'ta dikkat çeken sahne! Artan kira fiyatlarına tepki gösterdiler - Haberler Magazin
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Üç Kuruş'ta dikkat çeken sahne! Artan kira fiyatlarına tepki gösterdiler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisinde son günlerde artan kira fiyatlarına dikkat çekildi. Üç Kuruş'ta Kartal'ın adamı Ruşen, emlakçıdaki kiralık ev ilanlarını görünce sinirlenerek "Kim veriyor bu tek göz odalara bu fiyatları" diyerek tepki gösterdi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse'nin başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam 6. bölümüyle ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümünde artan kira fiyatlarına dikkat çekildi.

"BUNLAR NASIL KİRALAR YA"

Üç Kuruş'ta Kartal'ın adamları Ruşen ve Şesu, Ferhan'ı bulmak için harekete geçti. Ferhan'ın evini arayan ikili, bir emlakçıya geldi. Ruşen ise vitrindeki kiralık ev ilanlarının fiyatlarını görünce şaşkın döndü. Ruşen, "Bunlar nasıl kiralar ya. Ömrümde böyle bir şey görmedim" dedi. daha sonra emlakçıya giren Ruşen, "Kim veriyor tek göz eve bu parayı?" diye bağırdı.

Üç Kuruş'ta dikkat çeken sahne! Artan kira fiyatlarına tepki gösterdiler

Ecem Altan
Ecem Altan
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