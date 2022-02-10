Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin son bölümünde Kartal'ın babası Oktay vuruluyor. Bunun ardından izleyiciler, Üç Kuruş Oktay öldü mü? Civan Canova diziden mi ayrıldı? Üç Kuruş Oktay (Civan Canova) ölüyor mu, diziden mi çıkacak? merak etti. Detaylar sizlerle...

ÜÇ KURUŞ OKTAY ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Üç Kuruş dizisinin 13. bölümünde Kartal'ın babası Oktay vuruluyor. Fakat Oktay ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz net bir bilgi yer almıyor. Üç Kuruş Oktay karakterini Civan Canova canlandırmaktadır. Üç Kuruş 14. bölümde Oktay ölecek mi, diziye devam edecek mi belli olacaktır.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Ahmet Civan Canova (d. 28 Haziran 1955; Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni.

1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 13. Bölümünde; Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe ( Ekin Koç ) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.

Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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