Üç Kuruş 'Konyalı' kimdir? Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Konyalı karakterini kim canlandırıyor?
Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Konyalı geliyor. Peki, Üç Kuruş 'Konyalı' kimdir? Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Konyalı karakterini kim canlandırıyor? İşte bilgiler...
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Konyalı' kimdir? Konyalı kim canlandırıyor? Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Bilgisayar dehası, şiddetten nefret eden ama yine de şiddeti üstüne çeken biridir. Kartal ile hapishanede tanışmış, o günden sonra Kartal'ın bir dediğini iki etmemiştir.
Üç Kuruş Konyalı karakterini "Alişan Uğur" canlandırmaktadır.
Üç Kuruş dizisi Alişan Uğur'un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Karakomik filminde Rich, ve Hekimoğlu dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı. 1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı. Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatıyor.
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