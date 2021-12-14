Üç Kuruş 'Konyalı' kimdir? Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Konyalı karakterini kim canlandırıyor?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Konyalı' kimdir? Konyalı kim canlandırıyor? Alişan Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÜÇ KURUŞ KONYALI KİMDİR?

Bilgisayar dehası, şiddetten nefret eden ama yine de şiddeti üstüne çeken biridir. Kartal ile hapishanede tanışmış, o günden sonra Kartal'ın bir dediğini iki etmemiştir.

ÜÇ KURUŞ KONYALI KİM CANLANDIRIYOR?

Üç Kuruş Konyalı karakterini "Alişan Uğur" canlandırmaktadır.

ALİŞAN UĞUR KİMDİR?

Üç Kuruş dizisi Alişan Uğur'un ilk oyunculuk deneyimi değil. Genç oyuncu daha önce Karakomik filminde Rich, ve Hekimoğlu dizisinde piyanist Efe karakterlerini canlandırdı. 1996 doğumlu olan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında aldı. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de aldı. Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art'da da 6 ay eğitim gören Uğur, sanata olan ilgisini ''Öyle bir ailede doğdum ki; babam müzisyen, annem de koreograf. Ev, hep sanat doluydu. O yüzden benden matematik profesörü olmam beklenemezdi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hayatımın içindeydi. 8 yaşında piyano ile tanıştım'' kelimeleriyle anlatıyor.

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