Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı ne zaman? Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 17. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 18. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 17. bölümün ardından 18. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 16. Bölümünde; Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 17. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Kartal'ın Şahin'e sert tepki gösterdiği sahnede iki kardeş arasında ipler kopma noktasına geliyor. Neriman'ı savunmaya çalışan Şahin'e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Şahin'in ağır sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Kartal kardeşine tokat atarken bu gerilim dolu anlar merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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