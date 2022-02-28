Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Özgü Kaya dizileri ve filmleri...

Üç Kız Kardeş Türkan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizide Türkan karakteri araştırılmaya devam ediyor. Yeni dizi Üç Kız Kardeş'te yer alan Türkan, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzeldir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ HİKAYESİ

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR?

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran isim Özgü Kaya'dır.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir. Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

Özgü Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:



2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Emare (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sibel) (TV Dizisi)

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