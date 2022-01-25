Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler
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Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı?

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı?

Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Üç Kız Kardeş'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında merak edilen konulardan birisi de nerede çekildiği oldu. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı? Üç Kız Kardeş hangi il ve ilçede çekilmektedir? Üç Kız Kardeş hangi şehirde geçiyor? Detaylar sizlerle...

Üç Kız Kardeş'in nerede çekildiği merak edildi. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Dizinin çekildiği mekanlar neresi? Dizideki deniz nerede? Dizideki göl nerede? Dizideki deniz manzaralı yer neresi?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizi çekimleri nerede yapıldı?

Üç Kız Kardeş yakında Kanal D'de ekranlara gelecektir. Dizinin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ayrıca yayın günü de henüz bilinmiyor. Fakat Kanal D'de Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri program ve diziler mevcut. Haliyle Üç Kız Kardeş dizisinin Cumartesi veya Salı günü ekranlarda olması bekleniyor.

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

Haberler.com - Gündem

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