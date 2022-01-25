Üç Kız Kardeş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Üç Kız Kardeş kimdir, başrolde kimler var?

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, yakında Kanal D'de yayımlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş konusu ne, oyuncuları kimler? Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Üç Kız Kardeş başrolde kimler var? Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosunda kimler var? Üç Kız Kardeş kimdir? Üç Kız Kardeş'i kim canlandırıyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş yakında Kanal D'de ekranlara gelecektir. Dizinin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ayrıca yayın günü de henüz bilinmiyor. Fakat Kanal D'de Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri program ve diziler mevcut. Haliyle Üç Kız Kardeş dizisinin Cumartesi veya Salı günü ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş Fragmanı Yayında! Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Üç Kız Kardeş" yakında Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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