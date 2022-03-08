Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 3. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 3. Bölüm 2. Ön İzleme yayında! Türkan, evliliğindeki büyük krizi babasına itiraf edecek mi?

Sadık, biricik kızı Türkan'ın mutlu olmadığını hisseder. Türkan'ı karşısına alan merhametli ve ince düşünceli baba Türkan'a mutsuz olduğunda geri dönebileceği bir evi olduğunu hatırlatır. Türkan, babasının bu duygusal konuşması karşısında gerçekleri itiraf edecek mi?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 1 Mart Salı akşamı yayınlanan 2. bölümde Türkan, evliliğindeki büyük krizi ailesinden saklamaya çalışıyor. 1 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 2. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Derya, Türkan'ın evliliğinin büyük krizi itiraf ederken, Kalender Ailesi için cehennemin kapıları açılır.

Somer, düğünün ardından Türkan'a gerçeği açıklayıp evden gider. Türkan ise evliliğinin büyük bir oyun olduğunu öğrenmenin şokuyla baş başadır. Rüçhan'dan gördüğü şiddet sonrası genç kız hastanelik olur. Somer eve döndüğünde Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olmasıyla iki kardeş aynı anda hastanededir. Türkan ailesinin gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapar. Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

Derya, Türkan'ın evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılır.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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