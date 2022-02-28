Üç Kız Kardeş CANLI izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 2. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu?
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Üç Kız Kardeş canlı izle linki araştırılıyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 2. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?
Somer ve Türkan yakınlaşıyor!
Rüçhan'ın baskılarına sessiz kalan Türkan, Somer'le yakınlaşıyor. Somer, Mine'den uzak kalırken Türkan'ın güzelliğine kapılıyor. Diğer tarafta Dönüş, okulda fenalaşarak bayılıyor ve Derya ile Sadık Dönüş'ü o halde görünce şoke oluyorlar.
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Üç Kız Kardeş 22 Şubat Salı akşamı yayınlanan ilk bölümde Türkan'ın Somer'le yaptığı evlilik, hem Türkan'ın hem de ailesinin kaderini geri dönülmeyecek şekilde değiştiriyor. 22 Şubat Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş ilk bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemiyor. Üç Kız Kardeş full bölümleriyle Kanal D'de!
Nesrin ve Sadık Kalender çifti Türkan, Derya ve Dönüş, isimlerinde üç kızlarıyla Ayvalık'ta sessiz sakin yaşam sürmektedir. Nesrin ve Sadık'ın ilk göz ağrısı Türkan'ın güzelliği tüm kasaba tarafından bilinir. Yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan'ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer'e gelin olarak almaya karar verir. Somer ise ailesinin onayı olmadığı yasak bir aşk yaşar. Rüçhan oğlu Somer'in Türkan'la evlenmesini zorunlu hale getirir. Türkan'ın yapacağı evlilik, Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender Ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Dönüş'ün kalbi aynı okulda olan Serdar için çarpar.
Kalender Ailesi'nin hayatını alt üst edecek bir darbede Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle yaşanır. Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için yurt dışından geri döner. Türkan'ın yuvasını kurmasıyla sevinç yaşayan Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşin
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek