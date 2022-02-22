Üç Kız Kardeş CANLI izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 1. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu?
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Üç Kız Kardeş canlı izle linki araştırılıyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 1. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?
Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan, ekran yolculuğuna yakın zamanda başlamaya hazırlanan dizi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak.
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3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek