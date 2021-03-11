Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan 17 yaşındaki A.C., babasının görev yaptığı mezarlığa geldi. Mezarlığa geldikten sonra babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete giden genç kız, tüfeği karnına ateşleyerek kanlar içinde yere yığıldı.

3 GÜN ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILDI

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak 17 yaşındaki A.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 gün önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.