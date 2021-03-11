Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti

11.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:08

Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız, babasının çalıştığı mezarlığın tuvaletinde av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti. 3 ay önce nişanlanan genç kızın, 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan 17 yaşındaki A.C., babasının görev yaptığı mezarlığa geldi. Mezarlığa geldikten sonra babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete giden genç kız, tüfeği karnına ateşleyerek kanlar içinde yere yığıldı.

Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti

3 GÜN ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILDI

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar olayı sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak 17 yaşındaki A.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 gün önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.

Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti
Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti
Haber Yorumları (1)
MERSİN 33: Hiç bir seye değmez keşke yapmasaydın yazık olmuş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Nükhet Duru Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üç gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, av tüfeğiyle mezarlıkta intihar etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:18:31. #1.14#
title