Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi
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Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi

07.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:06

Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin çocuğu dünyaya geldi. Çift, oğluna Hasan Matias ismini verdi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bebeği bugün dünyaya gözlerini açtı. Bebeğe Hasan Matias adının verildiği öğrenildi.

DÜĞÜNDE HASAN MATİAS'IN AYAKKABILARIYLA POZ VERİMİŞLERDİ

İkili, düğünde oğulları Hasan Matias'ın ayakkabılarıyla objektiflere poz vermişti.

KURALLARA UYGUN DÜĞÜN TÖRENİ YAPILMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin damat ve şahitler alınmıştı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekmişti. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmamıştı.

Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi

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