Üç çocuğu ile Suriye'ye gidip Ahrar El Şam'a katılan kadına Fransa'dan 8 yıl hapis cezası

08.08.2019 13:43

Fransız mahkemesi üç çocuğu ile birlikte 2017 yılında Suriye'ye gidip Ahrar El Şam grubu yanında 9 ay geçiren bir kadına 8 yıl hapis cezası verdi. 37 yaşındaki Fas asıllı İtalyan Rajae Moujahid teröristlerle işbirliği yapma ve çocuk kaçırma suçlarından hüküm giydi.

Mahkeme evli olan Moujahid'in, internet üzerinden ilişki kurduğu bir "savaşçı" ile yeni bir evlilik yapmak için çocuklarını da yanına alarak Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e gittiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle