Üç aylık emekli maaşını kampanyaya bağışladı

Üç aylık emekli maaşını kampanyaya bağışladı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli 80 yaşındaki İbrahim Çetin, 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışladı.

Üç aylık emekli maaşını kampanyaya bağışladı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli 80 yaşındaki İbrahim Çetin, 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışladı. Vefa timini arayan İbrahim Çetin, ben bir Yugoslavya göçmeni olarak her zaman devletimin yanında yer aldım, bundan sonra da yer alacağım dedi ve 10 bin TL'yi Vefa Timi'ne teslim etti.

Kampanyaya 3 aylık emekli maaşını bağışlamak isteyen 80 yaşındaki İbrahim Çetin, vefa timini evine davet etti. Çetin'in evine giden Vefa Timi, İbrahim Çetin'den 3 aylık maaşı olan 10 bin TL'yi tutanak karşılığında aldı. İbrahim Çetin'in bağışını kampanya hesabına yatıran vefa timi ekipleri makbuzu da İbrahim Çetin'e teslim etti. Yugoslavya göçmeni olduğunu vurgulayan İbrahim Çetin, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 3 aylık emekli maaşımı devletime bağışlıyorum dedi. Bir göçmen olarak her zaman devletin yanında olduğunu belirten Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimin yanında olmaya devam edeceğim dedi.

Kaynak: İHA