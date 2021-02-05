Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2021 Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak? İslam alemi tarafından büyük önem verilen üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların 2021'de hangi zaman dilimine denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Üç aylar ne zaman başlayacak? diye aratıyor.

Üç ayların başlangıcı ne zaman? Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2021 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte 'üç aylar' diye adlandırılıyor. İşte, 2021'de üç ayların başlayacağı tarih bilgisi...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor. Üç ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak. Bu yıl Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart'ta kutlanacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

ÜÇ AYLARDA NELER YAPMALI?

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Müslümanlar bu aylarda düzenli Kur'an-ı Kerim okumalı. Recep ayından itibaren günde 5 sayfa Kur'an-ı Kerim ve onun manasını okumaya çalışalım. Yapabilen kardeşlerimiz recep ve şaban ayında oruç tutsunlar. Tabii sürekli tutmak şart değil. Tavsiyemiz pazartesi ve perşembe günleri. Bu şekilde orucu tavsiye ediyoruz çünkü Peygamberimiz, 'Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edildiği için o gün oruç tutuyorum. Böyle bir şekilde amelim arz edilsin diye oruç tutuyorum.' demiş. Bu aylarda mümkünse biraz infak edelim. Allah yolunda dağıtalım, paylaşmayı bilelim. Ayrıca haramlardan uzaklaşmak için gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'de 'Kulak, göz ve kalp mesuldür' buyuruluyor. Dolayısıyla haramlardan gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi korumalıyız. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim. Akrabalar ve komşularla ilişkilerimize dikkat edelim."

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar