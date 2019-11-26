UBSK'dan 25 Kasım Farkındalığı

26.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:53

1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Urla Belediye Spor Kulübü,24 Kasım 2019 Pazar günü sahasında Gümüldür Spor ile karşılaştı. Urla Belediye Spor Kulübü oyuncuları sahaya "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartı ile çıktı. Futbolcuların toplumumuz için hassas olan bu konuya duyarlılıkları tribünlerden büyük destek gördü.

Urla Belediye Spor Kulübü, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'da mücadeleyi tribünden takip etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Oğuz, "Kadınlar, toplumların değişmesi, gelişmesi ve aile yapıları için çok önemliler. Güçlü kadın demek güçlü toplum demektir. Ben de bir annenin çocuğu, bir kadının eşi ve bir kız babası olarak her zaman kadınların yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirmek istiyorum. Oyuncularımızı gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler