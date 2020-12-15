Ubisoft ücretsiz oyunları neler? Ubisoft hediyeleri devam ediyor: Ücretsiz pc oyunları nasıl alınır? Ubisoft ücretsiz oyun ve DLC nasıl alınır?

Epic Games ile başlayan ücretsiz oyun furyası Ubisoft ile devam ediyor. Ubisoft son olarak Amazon Prime ortaklığı ile ücretsiz oyunlar vermişti. Ubisoft ücretsiz oyunlarının nasıl alınacağını sizler için derledik. Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri, fiyatı..

Epic Games'in de yılbaşına kadar 15 gün boyunca, her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtacağı dönemde, Ubisoft ücretsiz oyunlar verme kararıyla büyük ilgi topladı. Bunun üzerine Ubisoft ücretsiz oyunları neler?Ubisoft ücretsiz oyun ve DLC nasıl alınır? sorularının cevapları arandı.

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

İlk hediyeleri bugün dağıtmaya başlayan Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla ile başladı. Ubisoft 19 Aralık'a kadar hediye oyunlar verecek. Bu kampanya kapsamında oyunculara her gün, bir oyun ya da oyun içi içerik hediye edilecek.

Bugünkü sunulan kampanya kapsamında, şirketin en yeni oyunlarından olan Assassin's Creed: Valhalla için bazı özel içerikler sunuluyor.Üstelik oyuna sahip olmasanız da bu özel içerikleri, Ubisoft kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Bu ücretsiz içerikler arasındaysa özel bir kostüm ile bir karakter güçlendirme paketi yer alıyor. Bu sayede Assassin's Creed: Valhalla'yı çok daha özel bir karakter tasarımıyla oynayabileceksiniz.

UBISOFT ÜCRETSİZ OYUN VE DLC NASIL ALINIR?

Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa bir hesap açın.

Hediyeniz, Ubisoft hesabına otomatik olarak eklenecek.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamalarda, kampanya kapsamında hangi oyun ve içeriklerin ücretsiz olarak sunulacağı açıklanmadı. Kampanyanın her gün takip edilmesi gerekiyor.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Assassin's Creed Valhalla minimum sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve düşük grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz/ Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

i5 – 4660 – 3.2 GHz Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB/ Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

GeForce GTX 960 4 GB RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB HDD (SSD önerilir)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Assassin's Creed Valhalla önerilen sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz/ Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB/ Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Assassin's Creed Valhalla maximum sistem gereksinimleri

Valhalla'yı 1080p 60 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;