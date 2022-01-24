Ubisoft'tan Watch Dogs oyuncularını üzecek haber!

Ubisoft, bir buçuk yıldan az bir güncelleme desteğinin ardından Watch Dogs: Legion'un 5.6 güncellemesi ile beraber artık yeni güncellemeler almayacağını belirtti.

Watch Dogs'un geliştiricisi Fransız şirket Ubisoft, Watch Dogs'ın son oyunu Watch Dogs Legion'un 5.6 güncellemesinin son güncellemesi olduğunu ancak, çevrimiçi modda hem yeni hem de geri dönen ödüller içeren içerikleri dört gözle bekleyebileceğinizi açıkladı.

WATCH DOGS: LEGION'A YENİ GÜNCELLEME GELMEYECEK

Ekim 2020'de piyasaya sürülen Watch Dogs: Legion'ın çok oyunculu sezonu Stripes planlandığı gibi devam edecek. Stripes'ın soan ermesinin ardından oyun, çok oyunculu için ömür sonu moduna girecek ve 3-5 sezon arasında süresiz olarak (veya en azından sunucular kapatılana kadar) dönecek.

Watch Dogs: Legion Ubisoft Toronto tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan aksiyon-macera türünde video oyunudur. Watch Dogs serisinin üçüncü oyunu ve Watch Dogs 2'nin devamı niteliğindedir.

Watch Dogs: Legion, açık dünya olarak tasarlanmış olup Londra'nın kurgusal bir temsili şehrinde yer alıyor ve üçüncü şahıs nişancı olarak oynanıyor. Microsoft Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 ve Stadia için 29 Ekim 2020 tarihinde çıkış yaptı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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