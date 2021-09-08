Ubisoft Sonbahar İndirimleri başladı!
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Ubisoft Sonbahar İndirimleri başladı!

Ubisoft Sonbahar İndirimleri başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft'un sonbahar indirimleri başladı. Assasins's Creed Valhalla ve Anno 1800 gibi birçok popüler yapım indirime girdi.

Steam, Epic Games Store gibi popüler dijital oyun dağıtıcılarının ardından Ubisoft'ta kullanıcıları için bir indirim etkinliği başlattı.

Ubisoft'un sonbahar indirimlerine birçok popüler yapım dahil edildi. Far Cry 3'ün ücretsiz olarak verilmesini indirim dönemini denk getiren şirket, Assassin's Creed: Valhalla gibi serinin yeni üyesi olan oyunlarda yüzde 70'e varan indirimler gerçekleştirdi.

UBISOFT SONBAHAR İNDİRİMLERİ GÖZE ÇARPAN OYUNLAR

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege: 89 TL – 22,25 TL
  • Assassin's Creed Valhalla: 269 TL – 161,40 TL
  • Watch Dogs Legion: 269 TL – 107,60 TL
  • Anno 1800: 269 TL – 107,60 TL
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 269 TL – 67,25 TL
  • Immortals Fenyx Rising: 269 TL – 107,60 TL
  • Tom Clancy's The Division 2: 135 TL – 40,50 TL
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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