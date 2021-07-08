Uber'in aşı kampanyası artık 2'nci dozu da kapsıyor
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Uber'in aşı kampanyası artık 2'nci dozu da kapsıyor

Uber'in aşı kampanyası artık 2'nci dozu da kapsıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı ücretsiz yolculuk kampanyasını 2'nci doz aşılanma sürecinde de devam ettirdiğini duyurdu.

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı ücretsiz yolculuk kampanyasını 2'nci doz aşılanma sürecinde de devam ettirdiğini duyurdu. Mayıs ayında başlatılan kampanyanın, kullanıcılardan gelen yoğun istek üzerine devam ettiği açıklandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kovid-19 aşısı yaptırmak için hastane randevusuna giden herkes hem birinci hem de ikinci doz için, ikişer defa olmak üzere toplam dört kez Uber Taksi'yi ücretsiz kullanabilecek.  Ücretsiz yolculuk teklifi, yolculuk başına 40 TL'ye kadar geçerli olup ve UBERAŞI kodu ile kullanılabilecek.

"UBER TAKSİ AŞI KAMPANYASI 2 ÜCRETSİZ YOLCULUKTAN 4'E ÇIKARILIYOR"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüşlerinde faydalanmaları için sunduğumuz Uber Taksi ile ücretsiz ulaşım kampanyamıza çok yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Biz de bu sebeple normalde bir kişiye düşen ücretsiz yolculuk hakkını ikiden dörde çıkartmaya karar verdik. Dolayısıyla ikinci doz için aşı olmaya gidenler yine Uber Taksi ile yolculuklarını gerçekleştirebilir. Ayrıca kampanyamızı kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz" dedi.

Haziran sonu itibariyle Uber'in İzmir'de de hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bahadırlı, bu sayede daha çok sayıda vatandaşın aşı randevusuna gitmek için Uber'in sunduğu ücretsiz yolculuk hakkından yararlanabileceklerinin de altını çizdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabiliyor. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemiyor. UBERAŞI kodu birinci ve ikinci doz gidiş-dönüş olmak üzere dört yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Uber uygulamasının promosyonlar bölümüne UBERAŞI kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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