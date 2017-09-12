Uasted'ten Aa'ya Ziyaret

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanpolat, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Murat Eğilmez'i ziyaret etti.



Ziyarete, Dernek Başkan Yardımcısı Adnan Semerci, Dilek Bozkurt ve Şeref Nayır da katıldı.



Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Kanpolat, Antalya'yı deniz, güneş, kum üçlemesinin dışında sağlık turizmiyle de ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.



Türk sağlık sektörünün birçok ülkeye göre oldukça iyi seviyelerde olduğunu anlatan Kanpolat, önümüzdeki günlerde bu yönde yapılan çalışmaların meyvelerini vereceğini kaydetti.



Eğilmez de ziyaretlerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.