'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

01.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:46

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapmaya çalışan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yatağan- Milas yolu Karaltı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muğla Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gürkan Yener yönetimindeki 06 FM 6748 plakalı otomobil, 'U' dönüşünün yasak olduğu yol ayrımından dönmeye çalışan Soner Kocatürk'ün kullandığı 07 TEZ 26 plakalı kamyona çarptı. Kazada sürücü Yener, Cemre Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA