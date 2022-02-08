U-16 Basketbol Takımımız Bölge Şampiyonasına Hazırlanıyor
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Manisa Kulüpler İl Birinciliği finalinde şampiyonluğa ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, bölge şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.
MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, bölge şampiyonası hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Manisa Kulüpler İl Birinciliği finalinde Turgutlu İhsan Erturgut Spor Kulübü'nü 76-65'lik skorla yenerek Manisa Şampiyonluğuna ulaşan takımımız bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.
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