U-16 Basketbol Takımımız Bölge Şampiyonasına Hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

U-16 Basketbol Takımımız Bölge Şampiyonasına Hazırlanıyor

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
U-16 Basketbol Takımımız Bölge Şampiyonasına Hazırlanıyor

Manisa Kulüpler İl Birinciliği finalinde şampiyonluğa ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, bölge şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, bölge şampiyonası hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Manisa Kulüpler İl Birinciliği finalinde Turgutlu İhsan Erturgut Spor Kulübü'nü 76-65'lik skorla yenerek Manisa Şampiyonluğuna ulaşan takımımız bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.

Bültenler - Güncel

Büyükşehir Belediyespor, Tarık Almış, basketbol, Manisa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title