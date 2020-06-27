TYT Sonrası Atılan En Komik Tweetler #yks2020
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TYT Sonrası Atılan En Komik Tweetler #yks2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan ve 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi.

TYT Sonrası Atılan En Komik Tweetler #yks2020
27.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:03

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan ve 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi. TYT sonrasından atılan en komik tweetleri bir araya getirdik. TYT sonrasında atılan en komik tweetler arasında ünlü şarkıcı Mabel Matiz de bulunuyor! İşte detaylar.

TYT Sonrasında Mabel Matiz Twitter'da Gündem Oldu!

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

TYT'de ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında soru soruldu. Sınavın bitmesinin ardından sınava giren adaylar Mabel Matiz hakkında tweet atmaya başladı. TYT sonrasından en komik bulduğumuz tweetler şu şekilde:

öyle kolaysa gel sen çöz #yks2020 pic.twitter.com/MAZpPJ2Q2Q

— h. (@nesirden) June 27, 2020

Gelecek nesil mabel matiz ile arasındaki ilişkiyi asla anlamayacak... #yks2020

— ufukdsknrr (@kimbukiyaa) June 27, 2020

Mabel Matiz sorusunu çözerken beynimin içi #yks2020 pic.twitter.com/M9Mrrl0NKL

— Talha Er (@ttalhaer) June 27, 2020

mabel matiz arap popu kültür harmanı sezen aksu neşet ertaş #yks2020 pic.twitter.com/lxefKDsgLA

— doblocu (@berlinitos) June 27, 2020

Bu dörtlü ahirette bile bir araya gelmez #yks2020 pic.twitter.com/3KuTqkUD37

— AZOŞ DE GEÇ ?? (@azizemrlr) June 27, 2020

Matematikte gördüğüm her soru için #yks2020 pic.twitter.com/zernpBJI5w

— Fuat Altan AYDIN (@fuataltann) June 27, 2020

TYT'de ki Türkçe sorularında doğru cevabı arıyorumdur..#yks2020 pic.twitter.com/81jgGKEDHq

— Bastonlu Serseri (@BastonluSerseri) June 27, 2020

Sınavda böyleydim diyenler sjsjsjs #yks2020 pic.twitter.com/UXVWfygis4

— Hamit Arslan (@HamitAr56896999) June 27, 2020

Sallıyorum bol keseden

Soruları, kolay değil

Atıyorum, tutuyorum

Kah tutturamıyorum, kolay değil #yks2020 pic.twitter.com/e5GKnKYDvx

— Mustafa Etyemez ???? (@_mustafaetyemez) June 27, 2020

eskiden yapabildiğim türkçe #yks2020 pic.twitter.com/JUY3j4psTX

— esra (@esraulug_) June 27, 2020

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Kaynak: Tamindir

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