TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor
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TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor
03.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:52

TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor Rize'de Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istedikleri için basın açıklaması yaptı.

TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

RİZE - Rize'de Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlileri, iş hayatlarında süreklilik istedikleri için basın açıklaması yaptı.

İŞKUR bünyesinde kura ile Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınan özel güvenlik görevlileri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında okulların tatil edilmesiyle hastanelerde görevlendirildi. Şimdi hastanelerdeki görev süreleri sona eren TYP'li Güvenlik Görevlileri Rize'de basın açıklaması yaparak işlerinde 'Süreklilik' istedi.

Rize'de bir okulun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde toplanan TYP'li Özel Güvenlik Görevlileri adına konuşan Uğur Yıldız, kendilerine verilen görevleri kayıtsız, şartsız yerine getirdiklerini dile getirerek "Bizler TYP okul güvenlikleri olarak şartlar ne olursa olsun devletimizin bize verdiği görevi vatan aşkıyla yerine getirdiğimiz inancımız tamdır. Gerek hastanelerde, gerekse okullarda ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde görevimizi koşulsuz şatsız kabul ettik. Kovid-19 mücadelesinde yüreğimizdeki aile ve evlat özlemini dağlayıp, vatanımız ve milletimiz için görevimizi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı TYP Özel güvenlikler olarak süreklilik talep ediyoruz. Unutmayın, çocuklarınız çocuklarımız, emanetiniz emanetimizdir" ifadelerini kullandı.

TYP'li güvenlik görevlileri işlerinde 'süreklilik' istiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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