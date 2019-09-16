TYP kapsamında güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapılacak

16.09.2019 18:38

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki okullara personel alınacak.

Okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvurusu için adaylar İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi'ne geldi.

Adaylar Hükümet Konağı önünde yoğunluk oluşturdu. Okullar için 41 güvenlik görevlisi, 107 hizmetli görevlendirilecek.

Kaynak: AA