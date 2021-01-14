Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli'

14.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:21
Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli'

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu söyledi.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu söyledi. Ancak Dorsey, tehlikeli bir karar aldıklarını da kabul etti.

Jack Dorsey, hesabın kapatılmasından dolayı büyük bir mutluluk duymadığını vurguladı.

Dorsey, Trump'a daha önce yaptıkları "net uyarı" sonrası hesabı kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Dorsey, tüm kararlarında öncelikle kamu güvenliğinin tesisine odaklamaya çalıştıklarını kaydetti.

Dorsey, bununla birlikte aldıkları kararın, internetin açık ve özgür bir ortam olması üzerinde sonuçları olacağını da söyledi:

"Bu tür adımlar kamusal alanda yürütülen tartışmada görüş ayrılıklarına neden oluyor. Bizi bölüyor. ve benim tehlikeli olduğunu düşündüğüm bir emsal yaratıyor."

Özeleştiri de yaptı

Jack Dorsey, Twitter'ın kendi platformlarında sağlıklı bir diyaloğu teşvik etmek için yeterince gayret göstermediğini belirterek özeleştiri de yaptı.

Trump destekçilerinin yöneldiği Twitter benzeri sosyal medya platformu Parler, Amazon'un sunucularını devre dışı bırakması sonrasında kapanmış; Snapchat de Trump'ı da platformundan kalıcı olarak engelleyeceğini duyurmuştu.

Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasını ve Facebook ile YouTube'un da Trump karşıtı adımlar atması, ifade özgürlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle eleştirenler de olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, sosyal medya yasaklarını "sorunlu" bulduğunu söylemişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da "Hiç kimsenin sansürlenmesini sevmiyorum" demişti.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden ise Facebook ve Twitter gibi şirketlerin, nefret söylemini ve yalan haberleri engellemek adına daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli' - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:31:58. #1.14#
title