Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti - Haberler
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BBC

Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

BBC - Haberler | Dünya
Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

Aynı zamanda Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey, görevden ayrıldığını açıkladı.

Twitter'ın aynı zamanda kurucularından olan Ceo'su Jack Dorsey, istifa etti.

Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberler inin yayılması sonrası Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazandı.

Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alındı.

Twitter, 2006'da kurulmuştu.

Dorsey 15 yıl boyunca hem Twitter'ın hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapmıştı.

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO'sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve Dorsey'e geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde baskı yapıyordu.

Dorsey'in görevden ayrılacağı haberler i önce CNBC televiyonunda ve Reuters haber ajansında yayımlanmıştı.

Daha sonra Dorsey de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" diye yazdı.

Dorsey Pazar günü paylaştığı bir mesajda da "Twitter'ı seviyorum" demişti.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti

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