Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,
Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.
Sosyal medya platformu Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.
Kübalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir sosyal medya firması olan Twitter'ı toplu sansürle suçladı. Euronews.com'da Görüntüle