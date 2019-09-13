Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,

Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,

Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.

13.09.2019 23:45
Twitter askıya aldığı Küba Devleti kontrolündeki hesapların bazılarını açtı,

Sosyal medya platformu Twitter, 'politika ihlali" gerekçesiyle askıya aldığı Küba devletinin kontrolündeki hesapların bazılarını yeniden kullanıma açtı. Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro'nun hesabı ise hala kullanım dışı.


Kübalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir sosyal medya firması olan Twitter'ı toplu sansürle suçladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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