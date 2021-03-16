Twitch yayını nasıl açılır? Twitch nasıl kullanılır?

E- spor ile ilgili bilgi sahibiyseniz ve ilgiliyseniz Twitch hakim olduğunuz platformlardan biri olarak karşınıza çıkabilir. Fakat daha önce duymadıysanız ve konu hakkında merak ettikleriniz var ise haberimizde bunlar hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz. Twitch hesabı nasıl açılır? Twitch yayın nasıl açılır? Twitch nasıl kullanılır? Twitch ile nasıl para kazanılır?

Twitch hesabı nasıl açılır? Twitch nedir? Kısaca açıklanacak olursa bir sosyal medya platformu olarak bilinen Twitch daha sık olarak oyun yayıncılarının kullandığı bir sosyal medya platformudur. Milyonlarca kullanıcıya sahip geniş bir yelpazesi olan Twitch gün geçtikte büyümeye devam ediyor ve popülaritesini de artırmaya devam ediyor.

TWITCH HESABI NASIL AÇILIR?

Bilgisayarınızdan televizyon kanalından yayın yapılır gibi sizde yayın açmak istiyorsanız bir Twitch hesabı açmalısınız. Gayet kolay bir şekilde açılan twitch hesabınızı Facebook hesabınızıda kullanarak da açabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir hususta başlangıç adımlarında bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

TWITCH NASIL KULLANILIR?

Özellikle LoL yayınları ile gittikçe popüler olan twitch platformu kısa sürede oyuncuların yayın yaparak çok paralar kazandığı bir internet sitesine dönüştü denilenilir. 2011 senesinde start alan bu uygulama e-spor içerikleri, video, müzik, oyunlar ve spor gibi birden çok kategoriyi büyesinde barındırıyor. Bu alanda yayın yapmak isteyen kullanıcılar bilgisayarlarına veya telefonlarından seçtikleri kategoriyi belirleyip yayınlarını açabiliyorlar.

TWİTCH YAYINI NASIL YAPILIR?

Eğer twitch yayıncısı olmak istiyorsanız lazım olması gereken bir takım eşyalar olacaktır. Bunlardan ilki mikrofon ve kamera. Bunun yanı sıra Twtich yayını açmak için bilgisayarınızda oldukça iyi olması lazım. Çünkü yayın sırasında bilgisayarınızdan kaynaklanan donma sorunları ile karşılalırsanız izleyiciler tarafından kanalınızdan uzakşma ile ilgili bazı problemler ile karşılaşabilirsiniz.

Twitch üyeliği oluşturup sayfanızı açtıktan sonra canlı yayınlarınızı açabilirsiniz. Bunun için masaüstü yazılım olan OBS'yi mutlaka bilgisayarınıza kurun. Böylelikle oyun görüntülerini kolayca kaydedip yayına aktarabilirsiniz. Twtich yayınızın sırasında izleyicilerinizle sohbet edebilir, onların sorularınıda cevap verebilirsiniz.

TWİTCH İLE NASIL PARA KAZANILIR?

Twitch abonelik uygulaması sayesinde yayıncıların aylık olarak desteklenmesine imkan veriyor. Bu sayede yayıncılar yayınladıkları ve canlı yayındaki içerikleriyle izleyicilerden bağış talep edebiliyor.